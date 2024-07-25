شكرا لقرائتكم خبر عن صالح العويل شرير الأدوار الثانوية في السينما.. قدم أكثر من 250 عملا فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى بتوليها رعاية وعلاج الفنان صالح العويل، حيث يعانى من بعض المشكلات الصحية، وهو ما أكده أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” بأن صالح العويل يحتاج لفحص شامل وفحص للأوعية الدموية والكلى ونسبة السكر إضافة أنه يحتاج لعلاج تجمعات دموية في الرجل والعظام.

الكثير منا لا يعلم من هو الفنان صالح العويل ولكن بمجرد رؤية صورته نتذكر جميعا أعماله ومشاهدة في الأفلام رغم أنه كان من أصحاب الأدوار الثانوية في السينما، ولكن ملامحه محفورة لدى الجمهور المصري بشكل كبير.

دخل الفنان صالح العويل مجال الفن عن طريق الفنان مطاوع عويس، الذي كان يجلس معه على مقهى بشارع عماد الدين والذي رشحه للاشتراك في فيلم اللص والكلاب بدور صغير وسط المجاميع في نهاية الفيلم، وذلك في فترة الستينات.

قدم الفنان صالح العويل الكثير الشخصيات المختلفة ولكن أغلبها تتسم بأدوار الشر، فعلي سبيل المثال قدم شخصية سائق الأتوبيس الذى تسبب في حادث بفيلم "ضد الحكومة"، وقدم شخصية أحد أفراد عصابة بفيلم "الشيطانة التي أحبتنى"، بجانب أدوار أخرى مثل عسكري السجن في فيلم "حنفي الأبهة".

شارك صالح العويل فيما يقرب من 250 عملا فنيا ما بين السينما والدراما بأدواره الثانوية، ولكنه تميز خلالها ففي السينما شارك في، اللص والكلاب، كلمة شرف، ضاع العمر يا ولدى، الامبراطور، مستر كاراتيه، حسن اللول، كتيبة الإعدام، لهيب الانتقام، الرصاصة لا تزال في جيبى، عصابة حمادة وتوتو، شمس الزناتى، النوم في العسل، وغيرها.

لم يكتف صالح العويل بالظهور في السينما فقط، بل شارك في عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية منها، رأفت الهجان، ليالى الحلمية، السيرة الهلالية، زيزينا، نصف ربيع الآخر، العصيان، الأصدقاء، أميرة في عابدين، جحا المصري، فارس بلا جواد وغيرها.