شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تسجل حضوراً قوياً فى سينما 2024 بـ4 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

تعيش النجمة أمينة خليل حالة كبيرة من النشاط الفنى خاصة على المستوى السينمائى خلال الأشهر الماضية، خاصة بعدما أصبحت تركز فى السينما بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، حيث سجلت أمينة خليل تواجدها فى المواسم السينمائية الأربعة الأخيرة، إذ قدمت فيلماً فى كل موسم بداية من نهاية عام 2024 وصولا إلى موسم الصيف السينمائى الجارى.

أمينة خليل تتواجد فى موسم الصيف السينمائى الجارى بفيلم X مراتى الذى انطلق فى دور العرض أمس الأربعاء، ليكون رابع أفلامها فى عام 2024، والفيلم يجمعها بالنجمين هشام ماجد ومحمد ممدوح ويشارك فى بطولته على صبحى، خالد كمال، مصطفى غريب، وآخرون، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز وإخراج معتز التونى.



أمينة خليل فى فيلم x مراتى

فيلم "X مراتي" تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حول 3 شخصيات رئيسية هم: هشام ماجد الذي يجسد دور طبيب نفسي، يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه (محمد ممدوح) حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر (أمينة خليل) ووالد ابنها، ومن هنا تبدأ المفارقات الكوميدية بين الشخصيات الثلاث.

أمينة خليل في موسم عيد الفطر الماضي تواجدت بفيلم "شقو" الذى شاركت في بطولته إلى جانب عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للنجمة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.



امينة خليل من فيلم شقو

وسبق فيلم "شقو" مشاركة أمين خليل بظهور خاص في فيلم "أنف وثلاث عيون" الذى انطلق عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، وقُدم برؤية درامية وسيناريو وحوار كتبه وائل حمدي وأخرجه أمير رمسيس، وشارك في بطولته صبا مبارك، سلمى أبوضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي.

وافتتحت أمينة خليل عام 2024 بفيلم "شماريخ" الذى كان إنطلق في دور العرض يوم 7 ديسمبر 2023 واستمر عرضه طوال موسم إجازة منتصف العام الدراسى، والفيلم تتقاسم بطولته أمينة خليل مع آسر ياسين ويشارك في العمل خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.