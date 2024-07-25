شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائى خليجى لـ فؤاد عبد الواحد وأصيل هميم بمهرجان العلمين الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان العلمين الجديدة عن حفل غنائى خليجى يقام خلال فعاليات النسخة الثانية من المهرجان، يحييه كل من الفنان فؤاد عبد الواحد والفنانة أصيل هميم والفنان موسى والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد طه، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يوليو الجاري، على مسرح ميوزيكال شو بـ North Square Mall – بمدينة العلمين الجديدة.



حفل خليجي

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.