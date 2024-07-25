شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر صادق يعتذر عن إدارة المهرجان القومى للمسرح نظرا لحالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الفنان ياسر صادق عن توليه منصب إدارة المهرجان القومى للمسرح نظراً لحالته الصحية، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "الصديق والأخ العزيز الغالي النجم الكبير محمد رياض واللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري، وجميع اللجان في مختلف المسابقات والورش الفنية، وكل الإخوة العاملين بالمهرجان وجميع الزملاء الأعزاء المسرحيين، أتقدم لكم جميعًا بالاعتذارعن إدارة المهرجان، وذلك نظرًا لحالتي الصحية وعدم قدرتي على مواصلة العمل بنفس الجهد والروح اللذين كنت أعمل بهما".



اعتذار ياسر صادق

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصرى.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب"، وتنطلق فى الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم الناقدتان علا الشافعي، وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.