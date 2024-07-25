بصوت كل أمّ.. نادر الأتات يطرح ” يا قلِب إمَّك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـرد: “بصوت قلب كل إمّ بقدملكن يا قلب إمّك .. أصدق وأحن وأحلى ما غنيت.. الحب يبقى بدياركن والله يفرّح كل إمّ بولادها”، بهذه الكلمات أعلن النجم اللبناني نادر الأتات عن صدور أغنيته الجديدة المخصصة للأعراس “يا قلب إمَّك”، عبر المواقع الموسيقية وقناته الرسمية على موقع “يوتيوب”.

أغنية “يا قلب إمَّك” من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع علي دهب واختار نادر الأتات إطلاقها لترافقه في مختلف حفلات الزفاف التي يحييها، خاصةً أنه من أكثر الفنانين إحياءً للأعراس في لبنان والبلدان المجاورة.

الأغنية مختلفة عن كل الأغنيات المخصصة للأعراس، إذ يغني من خلالها نادر بصوت كل أم ويترجم مشاعرها في يوم زفاف ابنها.

وجاء طرح الأغنية على طريقة الـLyric Video بمشاهد ولقطات من حفلات أعراس سابقة كان قد شارك نادر الأتات في إحيائها.

الجدير ذكره أن نادر الأتات كان له تجربة ناجحة جداً مع الأغنيات الممخصصة للأعراس، إذ طرح منذ عامين أغنية “طلّوا عينيها” التي تحوّلت إلى نشيد للأعراس تدخل على أنغامها العرائس في حفلات زفافهن.

في سياق آخر، أمام نادر الأتات أجندة حافلة لصيف 2024 بحفلات الزفاف والسهرات الفنية، ومن المرتقب أن يطرح أغنية سينغل تناسب أجواء الصيف نهاية الشهر المقبل.