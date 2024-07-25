جديد أحمد سليم “يا نجوم الليل”.. أغنية رومانسية باللهجة المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنان المصري أحمد سليم بعنوان “يا نجوم الليل” على موقع يوتيوب والمنصات الرقمية أنغامي و ساوند كلاود.

أغنية “يا نجوم الليل” باللهجة المصرية، وجاءت بقالب غنائي جمع بين اللون الرومانسي والطربي، وقام النص على العتب واللوم والشكوى من غياب الحبيب.

وصدرت أغنية “يا نجوم الليل” على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في لبنان.

وطرح أحمد سليم خلال الأسابيع الماضية أغنيات “فنان” و “هنغير جو” و “شويه دلع”، وحققت جميعها أكثر من ٥ مليون مشاهدة على اليوتيوب.

ومن المُقرر طرح أغنية “قلبي دايب” ل أحمد سليم الجديد خلال الفترة القادمة.

أغنية “يا نجوم الليل” من كلمات محمد حسن معوض والحان عمرو صفاء وتوزيع محمد عبد الودود، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.