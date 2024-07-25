أمينة خليل تعيش انتعاشة فنية في السينما

ياسر رشاد - القاهرة - انتعاشة فنية كبيرة تعيشها النجمة أمينة خليل في السينما.

حيث تشارك أمينة خليل فى المواسم السينمائية الأربعة الأخيرة، إذ قدمت فيلماً فى كل موسم بداية من نهاية عام 2024 وصولا إلى موسم الصيف السينمائى الجارى.

إكس مراتي في السينمات

أمينة خليل تتواجد فى موسم الصيف السينمائى الجارى بفيلم X مراتى الذى انطلق فى دور العرض أمس الأربعاء، ليكون رابع أفلامها فى عام 2024، والفيلم يجمعها بالنجمين هشام ماجد ومحمد ممدوح ويشارك فى بطولته على صبحى، خالد كمال، مصطفى غريب، وآخرون، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز وإخراج معتز التونى.

كما شاركت أمينة خليل في موسم عيد الفطر الماضي بفيلم "شقو" الذى شاركت في بطولته إلى جانب عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للنجمة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

وشاركت أمينة خليل مؤخرًا في فيلم "أنف وثلاث عيون" الذى انطلق عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، وقُدم برؤية درامية وسيناريو وحوار كتبه وائل حمدي وأخرجه أمير رمسيس، وشارك في بطولته صبا مبارك، سلمى أبوضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي.

وعرض مؤخرا لأمينة خليل فيلمذ "شماريخ" الذى كان إنطلق في دور العرض يوم 7 ديسمبر 2023 واستمر عرضه طوال موسم إجازة منتصف العام الدراسى، والفيلم تتقاسم بطولته أمينة خليل مع آسر ياسين ويشارك في العمل خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.