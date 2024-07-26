شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف مسرحية السندباد: نشكر الشركة المتحدة لإعادة المسرح بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد زيزو، مؤلف مسرحية السندباد، إن المسرحية ستعرض في مهرجان العلمين في النصف الأول من أغسطس المقبل، ويشارك فيها النجم كريم عبد العزيز ونيلي فؤاد ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد.

أضاف زيزو، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العالم علمين" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "سنرى قصة جديدة لم تعرض من قبل، وهذه المسرحية تشهد مشاركة الفنان كريم عبد العزيز لأول مرة على المسرح منذ 22 سنة، وحاولنا في المسرحية إدخال مزيد من الدراما والكوميديا".

وتابع: "القصة باختصار شديد، أن شخصية اسمها عمر أبو الهول مصري جدا، ويحدث له موقف ما ويجد سلسلة وهي التي ستحوله إلى عصر السندباد، إلى أن نصل إلى نهاية المسرحية".

وأشار، إلى أنه كان هناك حرص على كتابة المسرحية بشكل لائق للنجوم الكبار ولا سيما الفنان كريم عبد العزيز الذي يعود للمسرح بعد توقف لسنوات، وتابع: "نشكر الشركة المتحدة وهيئة الترفيه لإضافتهم للمسرح هذا العام بمهرجان العلمين، ونتمنى أن يعجب العرض كل الناس".