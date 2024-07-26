شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة عمار الشريعي: سعيدة بتكريمه فى مهرجان العلمين.. ومسيرته 40 سنة فنية والان مع تفاصيل الخبر

عبرت الأعلامية ميرفت القفاص زوجة الموسيقار عمار الشريعي، عن سعادتها بإحياء حفل ليلة عمار الشريعي من تقديم كارمن سليمان والموسيقار نادي العباسي بمهرجان العلمين، قائلة: "مبسوطة جدا بالتكريم وهو قدم 40 سنة شغل لا تختصر في ليلة واحدة".

وأضافت ميرفت القفاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العالم علمين"، على القناة الأولى، أن عمار الشريعي قدم الكثير من الأعمال المؤثرة دراميا وسينمائيا وأغاني وطنية وتلفزيون، موضحا أن ما سيقدم لعمار الشريعي في حفل مهرجان العلمين جزء من مسيرته الفنية.

وتابعت: "كل مسلسل وكل عمل كان بيعمله عمار الشريعي كان له طقوسه وكان لازم يعيش الحالة ويقرأ المسلسل وهو كان سهل في التعامل خلال شغله، وكان بيحب العزف وأذنه موسيقية وكان ممكن يلحن منذ طفولته وهو أثقل موهبته بالمذاكرة والدراسة"، مفيدة بأنها كانت تتمنى دعوتها وأسرته للمشاركة في الحفل بمهرجان العلمين.

