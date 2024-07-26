شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين يروج لـ"وقت الحكاية" لـ سوسن بدر فى مهرجان نبتة 16 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت صفحة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية لورشة "وقت الحكاية" والذى يتم تقديمه ضمن فعاليات مهرجان نبتة الذى يقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة يوم 16 أغسطس المقبل.

ورشة "وقت الحكاية" يقدمها كل من سوسن بدر وعبد الرحمن جاويش وأحمد أمين وحاتم صلاح، والتي يتم تقديمها للأطفال لتعليمهم عن كيفية كتابة القصة والتمثيل والتعبير بدون كلام عن طريق الارتجال في التمثيل

تم اتاحة حجز التذكار عن طريق شركة "تذكرتى"، لتبدأ أسعار التذكرة من 100 جنيه للأطفال حتى 18 عاماً، و 200 جنيه لمن هم أكبر من 18 عاماً.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.

كما يشهد المهرجان مباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.