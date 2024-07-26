شكرا لقرائتكم خبر عن رشا حسنى: صورنا "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" فى 35 لوكيشن بِكر والان مع تفاصيل الخبر

قالت المنتجة رشا حسنى لـ الخليج 365 إن مشروع فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" مشروع صعب وواجهتنا صعوبات كثيرة ليس فقط فى فكرة تمويل الفيلم، التمويل كان جزءا من الصعوبات لكن صعوبة تصوير الفيلم هى الأصعب.

وأشارت رشا حسنى إلى أن أغلب مشاهد الفيلم تم تصويرها خارجي في 35 لوكيشن لأول مرة يصور فيها عمل على الإطلاق، مؤكدة أن أول تعليق لأي مشاهد يشاهد الفيلم يقول إنه "فريش" طازج وهو ما يسعدنا جميعا، وهو سبب أن الفيلم مر بمراحل طويلة في التصوير إلى أن وفقنا الله وسيعرض العمل في واحد من أقدم وأهم مهرجانات السينما في العالم.

وأكملت رشا حسني حديثها قائلة "مرت علينا لحظات صعبة وكنا نتخطاها وأنا والمخرج خالد منصور كنا نواجه كل الصعوبات بأمل في استكمال العمل وعمرنا ما فقدنا الشغف، وظلت لدينا الإرادة والرغبة الحقيقية في إظهار العمل للنور رغم الصعوبات، والسبب الرئيسي لخروج الفيلم النور وهو إصرارنا الثابت على تقديم العمل في أفضل صورة.

وأضافت رشا حسني إلى أن وجود منتج كبير في حجم محمد حفظي واحد من أهم المنتجين في مصر والطن العربي في الفيلم أمر كان غاية في الأهمية خاصة وأن لديه درجة كبيرة من الوعي الفني يخرج للنور والتمويل الذي حصل عليه المهرجان ساعدنا بشكل كبير وأيضا وجود منتج كبير زي محمد حفظي من اهم المنتجين في الوطن العربي وفنيا على درجة عالية جدا من الوعي، وآمن بالعمل رغم أنها أول مرة تقوم بالإنتاج ومخرج الفيلم او مرة يقوم بالإخراج وأول بطولة سينمائية للفنان عصام عمر وغيرهم، ورغم كل ذلك تحمس بشكل كبير ولولا وجوده الفيلم لم يكن ليخرج للنور.

وكانت أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى عن اختيار الفيلم المصرى "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ليكون ضمن العروض الرسمية للدورة الـ81 والتى ستقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى السابع من سبتمبر المقبل، حيث سيشهد الفيلم عرضه العالمى الأول ضمن برنامج Orizzonti Extra، وهو القسم الذى تُعرض من خلاله الأفلام التى تمثل أحدث اتجاهات السينما العالمية للمواهب الشابة، وبذلك سيُعيد السينما المصرية إلى فينيسيا مرة أخرى ضمن الاختيارات الرسمية بعد غياب طويل استمر لـ12 عاما، منذ مشاركة فيلم "الشتا اللى فات" للمخرج إبراهيم البطوط في برنامج Orizzonti عام 2012.

الفيلم روائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، حيث أخرج عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم الذى ينتمى لنوعية الأفلام الدرامية حول حسن الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط فى حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم .

حصل الفيلم مؤخرًا على جائزة خدمات الهوية البصرية وخدمات DCP لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج، المقدمة من شركة Creative Media Solutions في الدورة الخامسة من أيام عمان لصناعة السينما وسوق عمان للمشاريع، كما حصل الفيلم أيضًا على عدد من منح الإنتاج من بينها منحة إنتاج صندوق البحر الأحمر السينمائي لدعم الأفلام، ومنحة إنتاج الأفلام الروائية الطويلة للصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، ومنحة الإنتاج السينمائي من المنظمة الدولية الفرانكفونية.

بينما حصل سيناريو الفيلم على عدد من منح التطوير من بينها منحة تطوير الأفلام الروائية الطويلة من الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، وجائزتين تطوير من منصة الجونة السينمائية.

شارك سيناريو الفيلم في عدد من مختبرات ومعامل التطوير والتمويل، من بينها برنامج تطوير الأفلام الفرنسي La Fabrique Cinéma Programme، والذى يُشرف على تنظيمه المعهد الفرنسي وتُقام فعالياته كأحد أنشطة سوق مهرجان كان السينمائي الدولي، وملتقى بيروت السينمائي لتطوير ودعم الأفلام، وورشة تطوير الأفلام السينمائية التي نظمتها الهيئة الملكية الأردنية، وبرنامج “Dot.on.the.map” كجزء من فعاليات مهرجان أيام قبرص السينمائية، وورشة أفلام سين لتطوير الأفلام بمصر، كما شارك سيناريو الفيلم في عدد من أسواق التمويل السينمائية من بينها سوق مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وسوق مهرجان ديربان السينمائي بجنوب أفريقيا.

وعلى الجانب الآخر اختار برنامج Final Cut في فينيسيا أيضا لـ3 مشاريع سينمائية قيد التنفيذ (من أصل 7 أفلام روائية تم اختيارها هذا العام) من إنتاج فيلم كلينك أو توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في منطقة الشرق الأوسط وهي فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" لمراد مصطفى، و"كولونيا" لمحمد صيام، و"حتى بالعتمة بشوفك" لنديم ثابت.