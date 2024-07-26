ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية تشارليز ثيرون بإطلالة مذهلة في حدث Prelude to the Olympics من Louis Vuitton في باريس يوم الخميس.

ولفتت الممثلة البالغة من العمر 48 عاماً الأنظار بفستانها الأبيض القصير الأنيق أثناء وقوفها خارج مؤسسة Louis Vuitton عشية حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

تميز فستانها بقصته عند الكتف ويتدلى خلفها وشاح طويل، وارتدت صندلًا فضياً لامعاً بكعب عالٍ وحملت "كلاتش جلدياً"، وأضافت سوار لامع على معصمها وخواتم ألماس براقة بنفس القدر، ورفعت شعرها الأشقر إلى أعلى مع خصلة مموجة جانبية تؤطر وجهها.



كانت هذه تفاصيل خبر تشارليز ثيرون بإطلالة بغاية الأناقة في هذا الحدث العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.