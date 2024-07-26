29 يوليو.. نسمة محجوب تقابل جمهورها في مهرجان الأوبرا الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات مهرجانها الصيفي، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وتحيي المطربة نسمة محجوب وفرقتها حفلا في الثامنة والنصف مساء الاثنين 29 يوليو على المسرح المكشوف .

ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية، ومنها "يا محروسة، قلبي وحرة فيه، حبيتك، كل شمس، كفاية، الوقت يعدى، يا غاوي هروب، على طبيعتي"، وتتر مسلسلات "ليالي أوچيني، حب إخوات، عابر سبيل"، بالإضافة إلى بعض الأغاني الغربية باللغة الإنجليزية والفرنسية.

يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها إذ بدأت الغناء في العاشرة من عمرها ثم التحقت بالتدريب في دار الأوبرا لمدة ٧ سنوات، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائي لاكتشاف المواهب وحصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت في تحقيق انتشار فني واسع.

ويضم مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء العديد من الفعاليات الفنية الجادة والمتنوعة ويقام في الفترة من ١٨ يوليو إلى ١٠ أغسطس بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.