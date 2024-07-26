"الست" و"عملاق" و"مايكل".. تعرف على أبرز أفلام السير الذاتية المقرر عرضها قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ينتظر عشاق أفلام السير الذاتية عددا كبيرا من الأعمال السينمائية التي تقدم قصص شخصيات مؤثرة في مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية وحتى الرياضية، ويتعاون خلالها مجموعة كبيرة من أبرز النجوم سواء محليًا أو عالميًا.

ومن أبرز أعمال السير الذاتية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة فيلم "الست" الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم وتجسد شخصيتها النجمة منى زكي، وفيلم الدراما والرياضة "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ويجسد شخصيته الممثل المصري العالمي أمير المصري، إلى جانب فيلم "Maria" الذي تدور أحداثه حول المغنية الأوبرالية اليونانية ماريا كالاس وتقوم بتجسيدها على شاشة السينما النجمة العالمية أنجلينا جولي.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز أفلام السير الذاتية المقرر عرضها قريبًا:

الست

يعتبر فيلم "الست" من أكثر أفلام السير الذاتية المرتقبة خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويسرد الفيلم مسيرتها الفنية ويضم نخبة من ضيوف الشرف.

الفيلم تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، من إنتاج "الشركة المتحدة" بالتعاون مع صندوق "بيج تايم" وشركة "سينرجي فيلمز"، وشركة "فيلم سكوير"، وتم الاستعانة بفريق عالمي لعمل المكياج وفريق عالمي للصوت وذلك باستخدام أحدث التقنيات، ويأتي الفيلم ضمن الاتفاقية المشتركة التي تم الكشف عنها من قبل "المتحدة للخدمات الإعلامية" والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

Maria

تجسد النجمة العالمية أنجلينا جولي، مغنية الأوبرا اليونانية ماريا كالاس بفيلم السيرة الذاتية "Maria"، وتدور أحداث الفيلم بداية من فترة طفولتها مرورًا بالعديد من مراحل حياتية مختلفة وإحيائها العديد من الحفلات الأوبرالية وكونها إحدى أيقونات فن الأوبرا حول العالم، إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وانتقالها إلى اليونان ووفاتها في فرنسا ومن المقرر عرضه الفيلم تجاريًا خلال العام الجاري.

Giant

كشف الفنان المصري العالمي أمير المصري عن تجسيد شخصية الملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" في فيلم giant، وستدور أحداث الفيلم حول رحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الآيرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا كبيرًا في نجاحه ووصوله للعالمية.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود على رأسهم النجم العالمي بيرس بروسنان ومن المقرر عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة.

Michael

تواصل شركة "Lionsgate" تصوير فيلم السيرة الذاتية "Michael" عن أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، للمخرج الأمريكي أنطوان فوكوا والمقرر عرضه مطلع شهر أبريل لعام 2025، ويقوم ابن شقيق "مايكل جاكسون" ويدعى "جعفر جاكسون" بتجسيد الراحل على شاشة السينما.

ويشاركه البطولة نخبة من نجوم ونجمات هوليوود منهم الممثل المرشح لجائزة الأوسكار كولمان دومينجو، والممثل الأمريكي مايلز تيلر، والممثلة الأمريكية نيا لونج، ويتطرق الفيلم لرحلة ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.

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