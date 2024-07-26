شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التصوير سعيد شيمى: 1959 عام فاصل فى حياتى ومحمد خان صديق الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

تحل، اليوم الخميس، ذكرى وفاة المخرج الكبير محمد خان، الذي قال عنه مدير التصوير سعيد شيمي خلال ندوته باليوم السابع: "في سن 13 عاما أنا ومحمد خان كنا نخرج سوياً كثيرا، وكان محمد خان لديه موهبة وهو في عمر عشر سنوات أن يكتب القصص ولكنها كلها مأساوية وفي ذات مرة سألني ما الذي تود أن تكون عندما تكبر هل تود أن تكون طبيبا مثل والدك فقلت له لا سأكون مصورا ولكنه استغرب وسألني هل تملك كاميرا فجاوبته لا فقال لي "أخّرك الصندوق الأسود اللي في ميدان التصوير" وكان هذا مكان للتصوير الفوري في ميدان التحرير".

وتابع: "الصورة التي يتم نشرها لمعهد السينما القديم أنا من قمت بتصويرها، وعام 59 هو عام فاصل في حياتي وذلك بسبب ثلاثة أشياءها أولها دخولي معهد السينما، ووفاة والدي، ومحمد خان صديق الطفولة اضطر أن يسافر مع والده إلى الخارج حتى كتب ثلاثة كتب عن رسايل محمد خان وسعيد الشيمي لمدة عشرين عام".

يذكر أن سعيد الشيمي هو مصور سينمائي التحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة لمدة ثلاثة أعوام لكنه ترك الدراسة وإلتحق بالمعهد العالي السينما وحصل على الدبلوم في عام 1971، كما نال دبلوم مدرسة التصوير الحديث الأمريكية عام 1969. صور العديد من الأفلام لجمعية الفيلم بالقاهرة، وعمل مديرًا للتصوير في عشرات الأفلام، منها: (الرصاصة لا تزال في جيبي، عنتر شايل سيفه، العار، الإمبراطور، الطريق إلى إيلات، جزيرة الشيطان).