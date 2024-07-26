شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة غنائية ضخمة للنجم تامر حسنى اليوم فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر حسنى، اليوم الجمعة، حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، المقام حتى يوم 30 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم تامر سهرة غنائية مميزة لمحبيه ومتابعيه، من خلال عدد كبير من الأغانى القديمة والجديدة التى يحبها جمهوره.

وسوف يشهد الحفل العديد من المفاجآت الكبيرة التى يحضرها تامر حسنى لجمهوره، من عرض الألعاب النارية الضخم لأحمد عصام، والرقصات المختلفة التى سوف يقدمها مع الفرقة، وخصوصًا أن مسرح u arena مجهز على أعلى مستوى لإمتاع الحضور.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.