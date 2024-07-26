شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يكشف أبرز ملامح برنامج حفل فرقة المصريين فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

مهرجان العلمين الجديدة على موعد يوم 27 يوليو الجارى بحفل بطعم الذكريات الجميلة، ومشاركة فرقة المصريين الذى كونها الموسيقار هانى شنودة فى فترة السبعينيات خلال فعاليات المهرجان فى الدورة الثانية، والذى يشهد عددا من المفاجآت.

وقال الموسيقار الكبير هانى شنودة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن فرقة المصريين فى شكلها الجديد تضم 6 أعضاء منهم 3 مطربين، منى العطار وتينا عدلى وسيف خالد و2 عازفين يوسف وجو ودرامز معتز، وكلهم من جيل الشباب ولديهم خبرة كبيرة في مجال المزيكا.

وأضاف: متفائل بحفلى المقبل فى مهرجان العلمين الجديدة يوم 27 يوليو الجارى، وأقدم من خلاله باقة متنوعة من الأغانى التى اشتهرت بها فرقة المصريين.

وأعرب الموسيقار هاني شنودة عن سعادته بالمشاركة في حفل بمهرجان العلمين، مشيرا إلى أنه سيقدم مع فرقة المصريين أغاني وموسيقى مسلسل حالة خاصة خلال الحفل لما حققه المسلسل من نجاح كبير، والذى عرض في الفترة الأخيرة ونال إعجاب الجمهور، قائلا: "هنقدم كل الموسيقى التي قدمت في المسلسل، مؤكدا أن مسلسل حالة خاصة ساهم في رفع شعبية أغاني فرقة المصريين.

وأشار الموسيقار هاني شنودة إلى أنه سيقدم أعمالا من الموسيقي التصويرية للأفلام في حفل العلمين، متحدثا عن بعض الموسيقي التصويرية التي سيقدمها ومنها موسيقى أفلام المشبوه وشمس الزناتي وغيرها من الموسيقى التي ارتبط بها المصريون.

وأضاف هناك من الأغاني الجميلة التى مازال يتذكرها الجمهور حتى وقتنا هذا ومنها أغنية ماشية السنيورة وما تحسبوش يا بنات ولما كان البحر أزرق، وكانت ضمن أعمال فرقة المصريين التي تعد فرقة من أوائل الفرق المصرية التي كونها الموسيقار هاني شنودة وثلاثة من الموسيقيين في أواخر فترة السبعينيات، وحقّقت نجاحًا كبيرًا بموسيقاها الرائعة، وكلماتها البسيطة، وتميز أصوات مطربيها ومطرباتها، إلا أن الفرقة توقفت عن العمل عام 1988.

وتأسست فرقة المصريين على يد هاني شنودة، وتحسين يلمظ، وهاني الأزهري، وممدوح قاسم، وانضم لهم المطرب عمر فتحي، والمطربة إيمان يونس شقيقة الفنانة إسعاد يونس، ثم داليا، ومنى عزيز، وكتب كلمات الأغاني لهم كبار الشعراء من بينهم صلاح جاهين.