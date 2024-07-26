ميرنا وليد - بيروت - انطلق في 9 من الشهر الجاري عرض مسرحية جديدة بعنوان "معمول" على مسرح دوار الشمس في بدارو، واستمرت حتى 21 من الشهر نفسه، وفي 24 من الشهر الجاري بدأ عرض العمل على مسرح مونو، والعمل كتابة وإخراج كريم شبلي وسارا عبده، وتمثيل ندى أبو فرحات وهيام أبو شديد وجوزيف آصاف وسينتيا كرم وسارا عبده.
وعن محتوى المسرحية فإنها عبارة عن تعمق في حياة أربع سيدات مقيمات في نفس المبنى في بيروت.
موقع "الفن" التقى بالفنانة والكاتبة سارا عبده التي تحدثت عن المسرحية وفريق العمل وكواليس التحضير.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - سارا عبده : " قلت لسينتيا كرم ما تنهزي وما ترتبطي بشي " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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