تشييع جثمان الفنان محمد نصر بمسجد السيدة نفيسة.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عن عالمنا، صباح اليوم، الجمعة، الفنان محمد نصر، عن عمر ناهز 55 عاماً.

وكانت أعلنت ابنته نادين، خبر الوفاة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلة : "لا حول ولا قوة إلا بالله يارب إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله والدي الفنان محمد نصر أغلي وأعظم إنسان وأغلي حاجة في حياتي أطيب قلب في الدنيا كلها وسندي وضهري يارب".

وتابعت: "الدفنة بمقابر التونسي في البساتين وصلاة الجنازة بإذن الله في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة، الرجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

من هو الفنان محمد نصر؟

الفنان محمد نصر من مواليد 7 ديسمبر 1969، شارك في عدة أعمال بأدوار ثانوية منها : "ابن القنصل، الممر، وفيلم على ومسلسل خيط حرير، وحقق شهرة بدوره في فيلم عندليب الدقي مع الفنان محمد هنيدي.