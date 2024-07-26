أحمد فهمي يطلب من جمهوره الدعاء للراحل محمد نصر

ياسر رشاد - القاهرة - نعى الفنان أحمد فهمي، الفنان محمد نصر، عبر خاصية الاستوري على حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وطالب فهمي، من جمهوره الدعاء للراحل، عبر حسابه قائلًا : "البقاء لله الفنان محمد نصر في ذمة الله.. ادعوا له".

من هو الفنان محمد نصر؟

الفنان محمد نصر من مواليد 7 ديسمبر 1969، شارك في عدة أعمال بأدوار ثانوية منها : "ابن القنصل، الممر، وفيلم على ومسلسل خيط حرير، وحقق شهرة بدوره في فيلم عندليب الدقي مع الفنان محمد هنيدي.

واشتهر الراحل، بدوره في فيلم عندليب الدقي، للنجم محمد هنيدي، الذي حقق نجاح كبير وقت عرضه عم 2007.

قصة فيلم عندليب الدقي

وتدور أحداث فيلم عندليب الدقي، حول فوزي (محمد هنيدي) شاب مكافح يرغب في أن يصبح مطربا مشهورا ، ولكن حظه العاثر يقف أمامه ، يكتشف فجأة أن له شقيقا توءما (فواز) ثري خليجي يعيش في (دبي) ، وبعد وفاة والدته يقرر السفر إلى (دبي) ليقابله ، ويطلب مساعدته في تحقيق حلمه ، لكن (فواز) يرفض الاعتراف به ، وتتوالى الأحداث بعد ذلك ، فيمرض (فواز) ، ويضطر (فوزي) أن يحل محله حتى يسير أعماله ولا يلاحظ أحد شيئًا .

أبطال فيلم عندليب الدقي

الفيلم، إخراج وائل إحسان، تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة محمد هنيدي، داود حسين، هبة نور، عمرو عبدالجليل، ثريا إبراهيم، محمد السعدني، محمد نصر.