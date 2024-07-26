حميد الشاعري ونجوم التسعينات يشعلون بيروت بشعار "ديسكو 90"

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا الكابو حميد الشاعري، حفلا استثنائيا في بيروت تحت عنوان "نجوم ديسكو 90" بمشاركة نجوم التسعينات، وكان الحفل كامل العدد منذ طرح التذاكر.

بدأ الحفل الفنان حسام حسني، الذي غنى نخبة من أبرز أغانيه، ثم غنى محمد فؤاد فقرته بمجموعة من الأغاني المميزة، ليبدأ بعدها حميد الشاعري فقرته بأغاني "روح السمارة"، "عيونك"، "عودة"، وأغاني أخرى من أشهر أغانيه.

ثم انضم الفنان هشام عباس لحميد على المسرح، وغنوا معا دويتو "عيني"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، بعدها صعد الفنان إيهاب توفيق لغناء مجموعة من أشهر أغانيه، واختتم الحفل الفنان محمد فؤاد بمجموعة من أشهر أغنياته.

وحقق الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، نجاح كبير وتفاعل جماهيري ضخم، لما يتمتع به نجوم التسعينات من جماهيرية وشعبية كبيرة في الوطن العربي كاملا، ويعود نجوم التسعينات إلى مصر غدا، للاستعداد للمشاركة بحفل ضخم ضمن موسم مهرجان العلمين المقام حاليا.