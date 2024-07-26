جاي ريتشي يحتفل بانتهاء تصوير أحدث أفلامه في مصر أمام الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

احتفل المخرج والمنتج البريطاني العالمي جاي ريتشي، بانتهاء تصوير فيلمه الجديد "Fountain of Youth" الذي تم تصويره خلال الفترة الماضية في مصر أمام سفح الأهرامات بمنطقة الجيزة وسط عدد من فريق العمل.

ونشر حساب لجنة مصر للأفلام "EFC" التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي، صورة لـ جاي ريتشي من أمام الأهرامات من كواليس تصوير فيلمه الجديد وهو من إنتاج شركة "Skydance" وتم تصويره في مصر بدعم من لجنة مصر للأفلام، واستغرقت عمليات التصوير نحو 3 أسابيع، تحت إشراف لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي والتي قامت بالتنسيق مع مسؤولي الشركة المنتجة الأمريكية بالتحضير للعمل على مدار 3 شهور.

تدور أحداث فيلم "Fountain of Youth" في إطار من الفانتازيا والمغامرات حول اتحاد شقيقان منفصلان للبحث عن ينبوع الشباب، باستخدام دلائل تاريخية في مهمة ملحمية مليئة بالمغامرة وفي حال نجاحها سيمنحهم الينبوع الخلود للأبد، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم هوليوود وهم ناتالي بورتمان، ايزا جونزاليز، لاس ألونزو، جون كراسينسكي، دومينال جلسون، ومن المقرر عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر، كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية كشف مؤخرًا عن لقاء جمعه بالمخرج العالمي جاي ريتشي إلى جانب عدد من نجوم وصناع السينما المصرية وهم المخرج مروان حامد، المنتج أحمد بدوي، الفنان أحمد حلمي، الفنان كريم عبد العزيز، والموسيقار هشام نزيه وأعلن عن مفاجآت كبيرة سترى النور قريبًا.

يذكر أن، المخرج جاي ريتشي يشارك بإخراج عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها الجزء الثاني من النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "Aladdin".

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