بطل "الممر".. وفاة الفنان محمد نصر عن عمر 55 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الفنان محمد نصر عن عمر ناهز الـ 55 عاما.

وأعلنت خبر وفاته، ابنته نادين عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمد نصر أغلى وأعظم إنسان وأغلى حاجة في حياتي أطيب قلب في الدنيا كلها وسندي وضهري يا رب".

وأضافت ابنة محمد نصر: "الدفنة بمقابر التونسي في البساتين وصلاة الجنازة بإذن الله في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة.. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن، الفنان محمد نصر رصيده الفني ما يقرب من 65 عملا فنيا ما بين السينما والتليفزيون، ومنها فيلم "ابن القنصل"، فيلم "هربانة منها"، مسلسل "في ال لا لا لاند"، فيلم "الممر"، مسلسل "خيط حرير"، مسلسل "فيفا اطاطا"، فيلم "مطب صناعي"، فيلم "وش إجرام"، فيلم "ابن القنصل"، مسلسل "بخط الإيد".