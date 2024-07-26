شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفل فرقة المصريين بمهرجان العلمين.. مودي الإمام: هاني شنودة موسوعة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر جمهور مهرجان العلمين الجديدة حفل فرقة المصريين بقيادة المايسترو والمؤلف الموسيقي هاني شنودة غدا 27 يوليو. من جانبه قال المؤلف الموسيقي مودي الإمام لـ"الخليج 365"، تعليقا على عبقرية فرقة المصريين ونجاحهم واستمرارهم، إن الموسيقى هي عشق حياته، وإن المؤلف الموسيقي الأستاذ هاني شنودة هو ملهمه الأول، وأنه حينما يحضر له حفلة "بيبقي طاير من الفرحة"، مشيرا إلى أنه مدين للفنان هاني شنودة بصفته قدوة وكان له الفضل في تشجيعه لاحتراف الموسيقي.

وأضاف مودي الإمام ، أنه فخور بكون الفرقة تحمل اسم فرقة المصريين فهي فكرة عبقرية والأستاذ هاني شنودة صاحب أفضال علي.

وتذكر مودي الإمام خلال حديثه عن فرقة المصريين وهاني شنودة، أن شقيقه حسين الامام هو من قام بتربيته بعد والديه موسيقيا وكان يصطحبه لحفلات هاني شنودة، وذكر أن أول حفلة شاهد فيها مودي هاني شنودة كانت في فندق عمر الخيام في الستينات، ووقتها هاني شنودة كان يعزف مع فرقة Les Petits chats قبل إنضمام الفنان عزت أبو عوف للفرقة وكان هاني يعزف على الأورج وكان أورج – هاموند، له صوت مميز في العالم، وكان يعزف علي الدرامز المؤلف الموسيقي النجم عمر خيرت وعلى الجيتار الفنان النجم عمر خورشيد، وكان بالنسبة لمودي الإمام هاني شنودة يقدم المعجزات مع عمر خيرت وعمر خورشيد وكان وقتها خورشيد له شعبية كبيرة وعمل مع أم كلثوم وكانت وقتها الحفلات نهارية في أجواء صيفية في الهواء الطلق.

وأضاف مودي الإمام أنه عندما شاهد هاني شنودة شعر بحالة انبهار وكانت أمنية حياته أن يكون مثل هاني شنودة، خاصة وأن من حول هاني شنودة كان هناك العديد من الشخصيات الهامة في مجال الموسيقي الحديثة، مثل جورج عبد الله وشهرته "لوكاس" وهو شخصية مهمة في حياة الموسيقيين وأب روحي لكل الموسيقيين الأصغر منه سنا، لأنه صاحب توكيل للآلات الموسيقية المتميزة ذات إمكانيات هايلة، وقتها كان من الصعب أن يكون هناك توكيل يمنح الموسيقيين أفضل الآلات الموسيقية بالتقسيط.

وأكمل مودي الإمام، إن فريق Les Petits chats من اعلام الموسيقي الجديدة والريادة إلي جانب فريق Black Coats وكانوا يعزفون ألحان شهيرة عالمية .

وأشار مودي الإمام إلى أن هاني شنودة يعتبره قدوة مثالية، وأن فرقة "طيبة" وفرقة "المصرين" كانتا اول فرقتين يقومان بتسجيل اغانيهما في ستوديو طارق الكاشف والذي يعرف عنه أنه مخرج فقط ولكن الحقيقة هي أنه موسيقي بالأساس على لياقة عالية ومهندس صوت عالمي، وأكمل مودي الإمام أن الكاشف صاحب أول استوديو "تراكات" وأول من قام بالتسجيل في الأستوديو كان حسين الإمام ومودي الإمام وفرقة المصرين.وأضاف مودي إلى أنه كان يقوم بالعزف على الكي بوردات الخاصة بالفنان هاني شنودة في الاستوديو لأنه لم يكن يستطيع شراء الكي بورد وفي نفس الوقت هاني شنودة كان يتركهم في الأستوديو لأي زميل يستفيد منهم.

واختمم مودي الإمام حديثه بأنه مدين بالفضل للمؤلف الموسيقي هاني شنودة وأنه من الاساتذة الذين جعلوه يصدق أن المهنة ممكنة وأنه قادر أن يحقق حلمه في مجال الموسيقي، مشيرا إلى أن هاني شنودة قدوة ناجحة وموسوعة في الثقافة وملهم.