حقيقة انفصال بطلة “التّفاح الحرام” إيدا إيجه بعد ثلاثة أشهر على إنجاب طفلتها

ردّت بطلة مسلسل “التّفاح الحرام”، إيدا إيجه ، على إشاعة مسيئة طالتها في السّاعات الماضية تتعلّق بانفصالها عن زوجها لاعب كرة السلّة، بوراهان تونجر، الذي ارتبطت به رسميًّا في حفل زفاف ضخم أقيم في حزيران ٢٠٢٣ بحضور عدد كبير من المشاهير.

ومع انتشار خبر مفاده أنّ إيدا إيجه ألغت هي وزوجها متابعة أحدهما الآخر على إنستغرام وقرّرا الانفصال، ردّت بطلة “التّفاح الحرام” مستغربةً الإشاعة المنتشرة قائلة “عيب وحرام”. وأكّدت أنّ هذا الخبر عارٍ من الصّحّة. وشدّدت على أنّ زوجها بالأساس لا يستخدم تطبيق إنستغرام، لقد مضى شهر على إغلاق حسابه. متسائلة “ما علاقة الطلاق بهذا الموضوع؟” وتابعت بحزن “أنّ لديهما طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر وما يفعلونه عيب وحرام. هما سعيدان ويعيشان بطمأنينة ويهتمّان بتربية طفلتهما.” خاتمة بالقول “من أطلقوا هذه الإشاعة أترك أمرهم إلى الله”.

وكانت إيدا إيجه وزوجها قد رزقا طفلة أطلقا عليها اسم “مينا إيبيك”.

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على صعيد الأعمال، تغيب “إيجه” حاليًّا عن الشّاشة إذ أشارت في مقابلة لها إلى نيّتها بأخذ استراحة خلال الموسم لبناء حياة عائليّة جديدة مع زوجها بعد أشهر طويلة أمضتها في تصوير مسلسل “التفاح الحرام”، العمل الذي حقّقت من خلاله نجاحًا باهرًا وبذلت مجهودًا كبيرًا استنزف الكثير من وقتها.