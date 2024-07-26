ليلى طاهر تردّ مباشرة على إشاعة مسيئة طالتها عبر مواقع التواصل

أبدت الممثّلة المصريّة المعتزلة، ليلى طاهر، انزعاجها من الإشاعات التي زعمت وفاتها، في الفترة الأخيرة.

في هذا السّياق، طمأنت “طاهر” الجمهور، أنّها ما زالت على قيد الحياة وهي بخير وتمارس حياتها اليوميّة بشكل طبيعيّ.

وعن إشاعة وفاتها، قالت “طاهر” في تصريح لـ “القاهرة٢٤”: “أنا “زيّ الفل” والإشاعات ليس لها أساس من الصّحّة”.

كما أبدت “طاهر” استغرابها من استعجال البعض على رحيلها، مؤكّدةً أنّها حيّة غصبًا عنهم، وإرادة الله لم تحن بعد.

وردًّا على سؤال، عن إمكانيّة التّراجع عن قرار اعتزالها أكّدت “طاهر”، إنّ عودتها للفنّ غير واردة، لأنّها تشعر بالاكتفاء بمشوارها الفنّيّ، مشيرةً إلى أنّها قدّمت تراثًا فنًيًّا عظيمًا تحترمه وتُحبّه، لافتةً إلى أنّ الجمهور يُحبّها ويحترمها من خلال أعمالها السّابقة.

الجدير بالذكر أنّ ليلى طاهر، قدّمت آخر أعمالها، وهو سيت كوم “الباب في الباب” في العام ٢٠١٤.

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أمّا أرشيف ليلى طاهر الفنّيّ، فهو يتضمّن باقة كبيرة من الأعمال النّاجحة، أبرزها في السّينما: “النّاصر صلاح الدّين”، “عفوًا أيّها القانون”، “الأيدي الناعمة”، “الأزواج الشياطين”، “إعترافات إمرأة” وغيرها.

أمّا أبرز أعمالها على صعيد المسلسلات فهي: “يا ورد مين يشتريك”، “عائلة شلش”، “مسيو رمضان مبروك”، “الباب في الباب”، “زواج بدون إزعاج” وغيرها.