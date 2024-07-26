"روحها خفيفة".. ريم أحمد تنهار من البكاء وتكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انهارت الفنانة ريم أحمد بالبكاء أثناء حديثها عن اللحظات الأخيرة لوفاة والدتها، قائلة: "كان معادها روحها كانت خفيفة خرجت في 40 ثانية وملحقناش نعمل أي حاجة".

حلت "ريم أحمد" ضيفة ببرنامج "قعدة ستات" عبر شبكة قنوات "ألفا اليوم"، وتحدثت عن وفاة والدتها قائلة: "أنا كنت نايمة لقيت طه جوزي بينادي طلعت كل اللي كان بيحصل ملوش غير معنى واحد، بس أنا مش قادرة استوعب هو ده اللي بيحصل".

وأضافت: "حضرت لحظة وفاتها أنا كنت عايشة معاها من ساعت ولادتي، وطه كان قاعد مع ماما بيتكلموا.. مرة واحدة لقها سكتت، نادني طلعت بسرعة لكن كانت في لحظاتها الأخيرة".

جدير بالذكر أن ريم بدأت علاقتها بعالم الفن في وقت مبكر، عندنا وقع اختيار الفنان محمد صبحي عليها لتشارك في أجزاء مسلسل يوميات ونيس، لتلعب دور ابنته الصغرى ضمن أحداث العمل (هدى).

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