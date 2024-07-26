أول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد انتهائها من تصوير أول كليباتها الغنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عن انتهائها من تصوير أول كليباتها الغنائية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت بسمة، صورة برفقة مخرج الكليب أمير الرواني من كواليس الكليب، وعلقت: "فخورة للغاية لأشارككم انتهائي من تصوير أول كليباتي الغنائية، ويا لها من رحلة بقيادة المخرج العبقري أمير الرواني.. هذا المشروع تم تصويره في استوديو ماجي، أول أستوديو والوحيد في شمال أفريقيا والمغرب بنظام الليد الافتراضي، لا أستطيع الانتظار حتى تشاهدوا ما كنت أعمل عليه، تحياتي لسحر المغرب، أول أغنية مغربية ليا قريبا".

وتواصل بسمة بوسيل طرح عدد من الأغاني على طريقة السينجل، وكانت أول أغانيها بعنوان "البدايات" وهي من إنتاج طليقها الفنان تامر حسني وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، كما طرحت مؤخرًا ثاني أغانيها بعنوان "قال في حقي كل خير".

يذكر أن، تامر حسني يعود لشاشة السينما بفيلم "ري ستارت" وسط مشاركة عدد من نجوم ونجمات السينما المصرية وهم الفنانة هنا الزاهد، الفنانة دينا الشربيني، الفنانة ساندي، الفنان عمرو عبد الجليل، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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