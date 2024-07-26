شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ونيللى كريم ولطيفة عن مهرجان العلمين: دورة مميزة بأفكار مبهرة والان مع تفاصيل الخبر

حالة كبيرة من النجاح يحققها مهرجان العلمين الجديدة منذ بدايته وحتى الآن، إذ استطاع المهرجان توفير كافة احتياجات الأسرة المصرية من فعاليات مميزة تناسب مختلف الأذواق، وهو ما برز بصورة كبيرة مع حفلات غنائية إلى مسرحيات ومهرجان نبتة للطفل، بالإضافة لأمور أخرى عديدة فى مهرجان بات من أهم المهرجانات على ساحل البحر الأبيض المتوسط وبمنطقة الشرق الأوسط.

وخلال السطور التالية، نرصد ردود أفعال عدد من الفنانين ممن تحدثوا حول المهرجان خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أعربوا فيها عن رأيهم فى فعاليات المهرجان.

البداية من الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، تعليقا على فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، إن المهرجان فعالياته مشرفة ومتنوعة، وإن الأفكار التى تم تنفيذها فى المهرجان فى عامه الثانى أفكار براقة.

وأشار الدكتور أشرف زكى إلى أن المهرجان يدعو للفخر، خاصة أنه يدقق فى التفاصيل ودائم التطور ويشهد مفاجآت عديدة طوال الوقت، وهو ما يمنح الجمهور اختيارات عديدة للاستمتاع بأجواء المهرجان سواء الرياضية أو الموسيقية الغنائية أو المسرحية.

في حين عبرت النجمة نيللى كريم عن سعادتها بمشاركتها فى بطولة مسرحية السندباد مع النجم كريم عبد العزيز فى مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية، وقالت لـ"الخليج 365": "متشوقة للقاء الجمهور فى مدينة العلمين ومنتظرينهم والتى أصبحت من أفضل المدن العالمية من حيث الطبيعة والجمال وأيضًا بالفن المتنوع".

أما النجمة لطيفة فخلال ندوتها بتلفزيون الخليج 365 كشفت أنها تتمني أن تشارك فى مهرجان العلمين الجديدة، حيث قالت شاهدت المهرجان العام الماضي وكنت أتمنى أن أشارك فيه ولكن ظروفي لم تسمح بسبب بعض الارتباطات، وأنا عاشقة للعلمين فكنت أذهب لها مع عائلتي منذ عام 99، فهذه البلد من أحلى البلدان ومن أحلى شواطيء العالم فأنا سافرت للعديد من البلدان لم أجد في جمال العلمين.

الفنان مصطفى خاطر بدوره أكد لـ"الخليج 365" إنه سعيد للغاية بعرض مسرحية السندباد ضمن فعاليات مهرجان العلمين بنسخته الثانية، بطولة النجم كريم عبد العزيز ونيللى كريم، مشيرًا إلى أنه متشوق للقاء الجمهور مجددًا بعد فترة من مسرح مصر، لافتًا إلى أن مسرحية السندباد بها مفاجآت كبيرة، بالإضافة إلى أنها مليئة بالضحك والمرح في كل إفيه والدراما الخاصة بها ممتعة.

أيضاً أعربت الفنانة كارمن سليمان عن سعادتها بمشاركتها لأول مرة في مهرجان العلمين بدورته الثانية، في حفل يحمل اسم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي.

وقالت كارمن خلال تصريحات لموقع الخليج 365 : سعيدة وشرف كبير لي مشاركتي لأول مرة في مهرجان العلمين والتعاون مع المايسترو نادر عباسي، كما أنني أشعر بفخر كبير لوجود مهرجان بذلك المستوى في مصر.