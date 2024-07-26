شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تتراجع عن قرارها وتعلن إجراء عملية تجميل وتكشف عن السبب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة أمينة خليل عن إجرائها عملية تجميل مؤخرًا دون الكشف عن تفاصيل العملية، وذلك بعد إعلانها في أكثر من لقاء سابق عن رفضها فكرة عمليات التجميل وأنها لن تقوم بهذا النوع من العمليات لأنها راضية تمامًا عن شكلها الذى خلقها الله بها.

وقالت أمينة خليل خلال لقائها مع إنجى علي في برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة نجوم إف إم: "أجريت بالفعل عملية تجميل مؤخرًا، رغم أنني كنت رافضة الموضوع تمامًا زمان، ولكن بعدين اكتشفت أننا بنكبر ونشتغل في السينما وطوال الوقت وجهي يتعرض لمشاكل، لذلك أصبحت متفتحة أكثر أنه إذا كان فيه حاجة محتاجة تضبيط وعاملة مشاكل نفسية بالتأكيد سألجأ لتعديلها، وهي حاجات صغيرة من أجل الراحة النفسية".

وتحدثت أمينة خليل أيضًا عن المواصفات التي تحب أن تراها في فتى أحلامها، وقالت: "أنا طموحة وأحب أن يكون الشخص الذي سأرتبط طموح أيضًا بشكل قوي، ويكون ذكي كفاية لتحقيق طموحاته وأهدافه، وأنا كنت ساعات بتكسف من شغلي لكي لا يشعر شريكي إني أحسن منه وبدأت تصبح هذه مشكلة عندي، ولكني وصلت لقناعة أني لازم أكون فخورة بما أقدمه ومفيش حد يستاهل أعمل كده عشانه".

وأشارت أمينة خليل إلى أنها لابد أن تكون واثقة من نفسها، مضيفة: "الشخص اللي هييجي ويحبني بجد وتكون علاقتنا صالحة سيحبني بكل ما فيّ ويحب نجاحي، ويكون واثق بدرجة كافية إن نجاحي لن يهزه ويكون فخورًا بي والعكس صحيح، ولو جاء أحد وخيرني بينه وبين التمثيل، سأختار التمثيل بالتأكيد".

يذكر أن أمينة خليل يعرض لها حاليًا فيلم X مراتى الذى انطلق فى دور العرض أول أمس الأربعاء، والفيلم يجمعها بالنجمين هشام ماجد ومحمد ممدوح ويشارك فى بطولته على صبحى، خالد كمال، مصطفى غريب، وآخرون، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز وإخراج معتز التونى.



امينة خليل



امينة خليل