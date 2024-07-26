شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز إفيهات الراحل محمد نصر أمام محمد هنيدي وأحمد حلمي.. لا ينساها الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن أصابت الوسط الفني بعد رحيل الفنان محمد نصر عن عمر يناهز 55 عامًا، وتميز الفنان محمد نصر بخفة الظل والطيبة المفرطة، وهو ما ظهر خلال مشاركته في الكثير من الأعمال الكوميدية مع كبار النجوم أمثال محمد هنيدى وأحمد حلمي، حيث شارك الثنائي في فيلمي "عندليب الدقي" و"مطب صناعي"، ولعل هذان المشهدان أكثر المشاهد التي يتذكرها جمهوره

فيلم عندليب الدقي

شارك الفنان محمد نصر في فيلم "عندليب الدقي" للنجم محمد هنيدى، حيث جسد شخصيه خاله، وظهر خلال المشهد أثناء ذهاب هنيدي لمنزله لكي يستلف منه 4 الاف جنيه ولكنه وجده أثناء قيامه بضرب ابنه بسبب صرفه جنيه في الأسبوع وهو ما أخبر به هنيدي في إفيه "الواد صرف جنيه في أسبوع يا فوزي" وبعد طلب هنيدي منه 4 الاف جنيه حتى يسافر إلى دبي يقوم بإلقائه من البلكونة.



الفنان محمد نصر مع هنيدي فى عندليب الدقي

فيلم مطب صناعي

شارك الفنان محمد نصر في فيلم "مطب صناعي" بطولة النجم أحمد حلمي والذى أراد ضمن أحداث العمل أن يقوم بزراعة أرض له في الصحراء ليقوم للذهاب لإحدي الأماكن التي يتعاطون فيها المخدرات، ليقوم حلمي بوهمهم بأنه ضابط ويلقى القبض عليهم ويأخذهم للصحراء، وأنهم سيقضون فترة العقوبة هنا، وعندما يتم تبليغ الشرطة بأن حلمى قام باختطاف عدد من الناس يسأل محمد نصر "ازاى بوليس يقبض على بوليس"، ويقوم بعد ذلك بإخبار ضابط الشرطة الحقيقي بأنهم ليسوا مخطوفين وإنهم يقومون بالعمل في مشهد كوميدى.



الفنان محمد نصر مع احمد حلمي فى فيلم مطب صناعي

الفنان محمد نصر شارك فيما يقارب 65 عمل فني بين السينما والتليفزيون، أبرزها فيلم ابن القنصل، فيلم هربانة منها، مسلسل فى ال لا لا لاند، فيلم الممر، مسلسل خيط حرير، مسلسل فيفا اطاطا، فيلم مطب صناعي، فيلم وش إجرام، فيلم ابن القنصل، وكانت اخر أعماهلا مسلسل بخط الإيد.