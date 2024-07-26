شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الرسمي لفيلم الملحد قبل طرحه يوم 14 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

طرح المنتج أحمد السبكى البوستر الرسمي لفيلم المُلحد وذلك تمهيدًا لعرض الفيلم يوم 14 أغسطس المقبل بعد تأجيل عامين كاملين، وظهر على البوستر أبطال الفيلم الستة أحمد حاتم وحسين فهمى ومحمود حميدة، وصابرين، تارا عماد ونجلاء بدر

فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه فى إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

فيلم الملحد يسجل التجربة الخامسة فى كتابة السيناريوهات السينمائية، بعدما سبق وكتب أفلام "خيانة مشروعة" بطولة هانى سلامة ومى عز الدين وسمية الخشاب، و"مولانا" بطولة عمرو سعد ودرة، و"الضيف" بطولة خالد الصاوى وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض، و"صاحب المقام" بطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومى فؤاد.

يذكر أن السينمات تعرض حالياً أفلام "ولاد رزق 3 – القاضية" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين، و"اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى وروبى ولبلبة، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وريم مصطفى، و"جوازة توكسيك" بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد ومحمد أنور، و"x مراتى" بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل.



بوستر فيلم الملحد



