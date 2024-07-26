شكرا لقرائتكم خبر عن لافتة "عاش هنا" تزين منزل الراحل صلاح السعدني بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ميريت السعدني، ابنة الفنان الراحل صلاح السعدني، عن وضع لافتة "عاش هنا"، أمام منزله بالعجوزة، حيث نشرت صورة للافتة عبر حسابها على "فيس بوك"، معلقة عليها: "وسيظل في قلوبنا".



لافتة عاش هنا صلاح السعدني

يذكر أن الفنان صلاح السعدني رحل عن عالمنا في أبريل عام 2024، تاركًا وراءه إرثا فنيا ومسيرة فنية طويلة، ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوار لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.

وقدم الراحل نحو 35 مسرحية و45 مسلسلاً و70 فيلمًا، وكان من أحلامه الفنية تقديم شخصية الرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، وقدم الكثير من الشخصيات والأدوار في أعماله المتعددة ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، وهذه الشخصيات لم ولن تمحي من ذاكرة الشعب العربي، فقدم لنا هذا العبقري في فن التشخيص الكثير من الأدوار والشخصيات ما بين الفلاح المتمسك بأصوله والثورجي وابن البلد، وصاحب المبادئ في الأحياء الشعبية، والشهم خفيف الظل، وغيرها من الأدوار لكن سيظل هناك عدة أدوار لا ينساها جمهوره أبدًا لأنها كانت علامات في سجل الدراما ومنها الأسطى حسن في مسلسل "أرابيسك"، و"نصر وهدان القط" فى "حلم الجنوبى"، والعمدة سليمان غانم في "ليالي الحلمية" الذي منح السعدني لقب عمدة الدراما المصرية والعربية.