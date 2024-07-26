حبيبة كيليان مبابي الجديدة من تكون؟

شوهد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ونجم كرة القدم الفرنسيّ وهو يمسك بيد عارضة أزياء أثناء سيره في ميامي وفقًا للتّقارير.

أفاد موقع “الصّفحة السّادسة” أنّ الشّاب البالغ من العمر ٢٥ عامًا كان يواعد “داني جريس ألميدا” وأنّ الثّنائيّ قضى وقتًا في فلوريدا بالتّوجه إلى Lucky Strike لممارسة بعض البولينج وتناول العشاء في Kiki on the River وملهى LIV الليليّ للاحتفال.

وقال مصدر”لقد كانا مرتاحَين للغاية بوضع يدَي كلٍّ منهما على رجلَي الآخر وأمسكا أيديهما وهم يخرجان”، مؤكّدًا التّقارير التي تفيد بأنّهما كانا مرتاحَين لإظهار المودّة العلنيّة أحدهما للآخر.

على الرغم من أنّه من غير الواضح كيف التقيا، إلّا أنّ كليهما يعرف الآخر منذ أبريل ٢٠٢٤ تقريبًا بعد أن نشرت ألميدا نفسها على إنستغرام وهي تجلس في مقاعد متميّزة في بارك دي برينس بينما كان فريق “باريس سان جيرمان” يلعب بقيادة مبابي.

ومن المثير للاهتمام أنّها لم تستبعد وجود صلة بينهما أيضًا. وعندما سألها موقع “الصفحة السّادسة”، قالت ألميدا: “لا أرغب شخصيًّا في التّعليق على حالتنا في هذا الوقت”.

وتأتي علاقتهما بعد أن عانى مبابي من بطولة أمم أوروبا الصّعبة إذ خرجت فرنسا من الدّور نصف النّهائيّ في ألمانيا على يد الفائز النّهائيّ إسبانيا.

الخسارة ٢-١ تعني أن مبابي سجّل مرّة واحدة فقط في البطولة، وهو ما كسر أنفه أيضًا، مما يمثّل خسارة غير عاديّة في المستوى بعد أن أنهى كأس العالم ٢٠٢٢ بثلاثيّة أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسّي في النّهائيّ.

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سينقل مبابي مواهبه من باريس إلى مدريد لموسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وسيتبادل الدّوريّ الفرنسيّ مع الدوريّ الإسبانيّ، إذ سيتأهّل نجم ريال مدريد على الفور إلى نهائيّ كأس السّوبّر الأوروبيّ إذ سيواجهون الفائز بالدّوريّ الأوروبيّ، أتالانتا، يوم الأربعاء ١٤ أغسطس ٢٠٢٤.