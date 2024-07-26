محمد فؤاد في أول ظهور إعلامي بعد إصابته بتلف في العصب السابع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظهوره الإعلامي الأول بعد إصابته بتلف في العصب السابع، بدا الفنان محمد فؤاد مرتدياً نظّارة سوداء، في لقاء له مع قناة ontv لبنان، بعد وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لإحياء حفل “ديسكو 90” رفقة نجوم التسعينيات.

وقال فؤاد: “لبنان بلد الفرح والبهجة والابتسامة، وإحنا بنعشق لبنان وشعب لبنان، وعارفين إن مصر في قلب كل لبناني، وأنتم شعب جميل وعظيم”.

ويحيي مساء اليوم (الخميس) عدد من فناني جيل التسعينيات حفل “ديسكو 90” في بيروت، ومن أبرزهم: محمد فؤاد وحسام حسني وحميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق، وقد تم وصف هذا الحفل بأنه “نوستالجيا” الى موسيقى جيل التسعينيات.

وسبق لمحمد فؤاد وهشام عباس وإيهاب توفيق أن شاركوا في حفل غنائي بالسعودية ضمن حفلات “موسم الرياض”، تحت شعار حفل “كاسيت 90″، في مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

من ناحية أخرى، طمأن محمد فؤاد جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته بتلف في العصب السابع، عقب احتفاله بزفاف نجله، حيث قال خلال تقديمه واجب العزاء بالراحل الدكتور محمد علي محجوب، وزير الأوقاف الأسبق، والذي أُقيمت مراسمه في مسجد عمر مكرم: “أنا كويس طول ما أنتم كويسين”.