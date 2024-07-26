كريم فهمي يتحدث للمرة الأولى عن مرضه.. هكذا تغلّب عليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان كريم فهمي ضيفاً على بودكاست “فايق ورايق”، الذي يقدّمه المذيع إبراهيم فايق على “يوتيوب”، حيث كشف العديد من أسرار حياته، وروى للمرة الأولى تفاصيل إصابته بمرض ADHD، ومعاناته مع فرط الحركة، مؤكداً أن استيعابه كان مختلفاً عن باقي رفاقه في المدرسة، لدرجة أن قيل عنه إنه طفل غير ذكي.

وأوضح كريم أن عائلته بذلت جهداً كبيراً في دراسته هو وشقيقه أحمد، قائلاً: “أنا وأحمد اعتمدنا على أنفسنا بشكل كامل أثناء الجامعة، وكنت أعمل في العديد من الوظائف لأنني كنت بحاجة إلى المال، وقد عملت مساعداً لمدرّس إنكليزي براتب شهري قدره 400 جنيه، كما عملت في مستوصفات وشركة طباعة”.

وأضاف: “لدي حوالى 12 أو 13 فيلماً، لكنني لستُ راضياً عن 60% منها بسبب وجود مخرجين معينين، وعندما أكتب فيلماً، أستغرق سنة ونصف السنة أو أكثر في الكتابة، وأمضيت ثلاث سنوات في كتابة أحد الأعمال وتنفيذه”.

وعن إصابته بمرض ADHD، قال كريم فهمي: “إصابتي باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) جعلني أبدو كطفل يتسم بقدرات استيعابية مختلفة، كنت أشعر بأن قدراتي الإدراكية تختلف عن زملائي في الصغر، وهو أمر لم يكن معروفاً في ذلك الوقت”.