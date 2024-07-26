عمرو سعد يكشف تفاصيل عودته الى السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان عمرو سعد عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صوراً من كواليس فيلمه الجديد “الغربان” الذي يعود به إلى السينما بعد غياب خمس سنوات، حيث كان آخر أعماله السينمائية فيلم “حملة فرعون” الذي عُرض عام 2019.

وعلّق عمرو على الصور بمنشور طويل كشف فيه تفاصيل العمل الذي استغرق تصويره أكثر من ثلاث سنوات، والمفاجأة التي يحضّرها للجمهور من خلاله، قائلاً: “بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن شاشات السينما كنت محظوظ بعودة تعوّض عن الغياب ده، إن شاء الله منتصف نوفمبر يكون انتهاء تصوير الفيلم الأضخم إنتاجياً بعد جهد كبير امتد لثلاث سنوات”.

وأضاف: “الفيلم العالمي the crows، واللي هيضم نخبة من النجوم المصريين والألمان والروس والإنكليز والناطق بالعربي والإنكليزي والألماني والمترجم لاثنتي عشرة لغة، هينتهي المخرج ياسين حسن، والعمل من التصوير والمونتاج هيكون جاهز للعرض العالمي إن شاء الله عام 2025، علشان أكون إن شاء الله جاهز لتصوير فيلمي القادم واللي هعلن عنه قريب جداً”.

ومن ناحية أخرى، يواصل عمرو سعد في الفترة الحالية التحضير لمسلسله الجديد الذي يشارك من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك بعد غيابه العام الماضي، حيث كان آخر أعماله الفنية مسلسل “الأجهر” الذي عُرض في 2023، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي، وشارك في بطولته كلٌ من درة: ناهد السباعي، نور النبوي، عمرو عبدالجليل، محمود قابيل، خالد زكي، عارفة عبد الرسول، وندى بهجت.