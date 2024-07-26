أوبرا وينفري وغايل كينغ تكشفان حقيقة مثليتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الإعلاميتان الأميركيتان أوبرا وينفري وغايل كينغ على شائعات لطالما طاردتهما حول مثليتهما ووجود علاقة عاطفية بينهما, بسبب صداقتهما الممتدة لأكثر من 50 عاماً.

وأثناء ظهورهما في بودكاست Moments That Make Us لميليندا فرينش غيتس، قالت وينفري (70 عاماً): “كما تعلمون، لسنوات اعتاد الناس أن يقولوا إننا مثليتان، واسمعوا، لقد كنا نعارض ذلك إلى الأبد، ولا يزال الناس يعتقدون ذلك”.

واعترفت كينغ (69 عاماً) بأنها اعتادت التوسّل إلى وينفري لعمل مقطع مصوّر عن التكهنات التي لا أساس لها من الصحة، في برنامج “أوبرا وينفري” حتى يعرف الرجال أنها متاحة.

وقالت نجمة شبكة “سي بي إس”: “اعتدت أن أقول: أوبرا، عليك أن تقدّمي فقرةً توضيحية حول هذا الأمر، لأن من الصعب بالنسبة إليّ أن أحصل على موعد ليلة السبت مع أشخاص يعتقدون أننا مثليتان”. وتابعت: “لأننا لو كنا مثليتين، فسنخبركم!”.

ورأت وينفري أن الشائعات اكتسبت زخماً لأن معظم الناس غير معتادين على رؤية علاقة قوية بين امرأتين. إذ قالت: “هذا يعني أن السبب الذي يجعلني أعتقد أن صداقتنا نجحت هو أن غايل تفرح لأي نوع من النجاح أو النصر أو التحدّي الذي أحققه أكثر مني”. وأضافت: “أشعر بالسعادة مثلها، ولا أستطيع أن أكون سعيدة أكثر منها. لا يمكنني التفوّق على غايل. أنا سعيدة لها بالقدر نفسه”.