قبل تصوير مسلسلها.. مي عمر في مأزق بسبب فنان شاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت بعض المصادر أن المخرج محمد سامي أوقف تصوير مسلسل “إش إش” الذي تخوض به زوجته الفنانة مي عمر سباق دراما رمضان المقبل، وذلك للمرة الثانية، بسبب اعتذار أحد أبطال العمل عن عدم المشاركة فيه رغم مشاركته في جلسات التحضير له.

وكان الفنان الشاب عصام عمر قد اعتذر لمحمد سامي ومي عمر عن عدم تمكّنه من المشاركة في مسلسل “إش إش”، ما دفع بمخرج العمل لإيقاف تصوير المشاهد الخاصة بعصام عمر والبحث عن بديل له.

وكانت مي عمر قد بدأت تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد “إش إش”، فور عودتها من إجازة الصيف التي كانت تقضيها بصحبة زوجها محمد سامي في عدد من البلدان الأوربية واختتمتها بالساحل الشمالي.

مسلسل “إش إش” تدور أحداثه في 30 حلقة، وهو بطولة: مي عمر، ماجد المصري، دينا، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، طارق النهري، عصام السقا، شيماء سيف…، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.