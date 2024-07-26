روبرت مردوخ يخوض معركة قانونية مع أبنائه بشأن خلافته.. من اختار؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أمس الأربعاء، بأن قطب الإعلام روبرت مردوخ يخوض معركة قانونية ضد 3 من أبنائه لضمان بقاء نجله الأكبر وخليفته المختار لاكلان مردوخ، مسؤولًا عن إمبراطوريته الإعلامية.

ونقل تقرير الصحيفة عن وثيقة مختومة من المحكمة، أن مردوخ يحاول توسيع نفوذ لاكلان التصويتي في “صندوق إدارة ثروة عائلة مردوخ” كي يضمن له الأغلبية، وضمان ألا يتحداه إخوته.

وتشمل حيازة الصندوق الذي مقره رينو بولاية نيفادا الأميركية أسهم الأسرة في مجموعة ضخمة من شبكات التلفزيون والصحف، التي يملكها مردوخ من خلال شركتَي نيوز كورب وفوكس كورب.

مردوخ يخوض معركة قانونية ضد أبنائه بشأن خليفته

ولاكلان مردوخ هو رئيس مجلس إدارة نيوز كورب، التي تشمل إصداراتها صحيفتَي “وول ستريت جورنال” و”ذا صن”، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ”فوكس كورب”.

ويضم هذا الصندوق حاليًا ثمانية أصوات، أربعة منها لمردوخ، والأصوات الأربعة المتبقية لأبنائه الأربعة من زيجتيه الأولى والثانية. ولا تتمتع ابنتاه من زوجته الثالثة بحق التصويت في الصندوق.

وجاء في التقرير أن مردوخ يخشى من أن يؤثر “غياب الإجماع” بين أبنائه الأربعة “على الاتجاه الإستراتيجي لكلتا الشركتين، بما يشمل توجها جديدًا محتملًا للسياسة التحريرية والمحتوى”.

وذكر التقرير استنادًا إلى قرار من المحكمة أن مردوخ يرغب أيضًا في تسليم لاكلان السيطرة “الدائمة” و”الحصرية” على الشركة.

والشهر الماضي، تزوّج مردوخ من عالمة الأحياء الجزيئية المتقاعدة إيلينا جوكوفا التي تصغره بربع قرن.

وشكّلت تقلّبات حياة مردوخ الشخصية مادة دسمة للصحف الشعبية التي ساعد في تعزيزها في ثلاث قارات.

ومردوخ هو أب لـ6 أبناء من 4 زيجات. تزوّج للمرة الأولى من باتريشيا بوكر، المضيفة الجوية الأسترالية، التي طلّقها في أواخر الستينيات.

وبقي مع زوجته الثانية آنا تورف مراسلة إحدى الصحف، لأكثر من 30 عامًا، قبل الطلاق في عام 1999. وانتهى زواجه الثالث من ويندي دينغ عام 2013، وزواجه الرابع من عارضة الأزياء جيري هول عام 2022، بعد ست سنوات أمضياها معًا.