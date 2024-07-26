قبل انطلاقه.. شروط حضور حفل تامر حسني في العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - يحيى النجم تامر حسني، اليوم، الجمعة، حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، المقام حتى يوم 30 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يقدم تامر، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التى يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

مفاجآت حفل تامر حسني في العلمين

ويشهد الحفل العديد من المفاجآت الكبيرة التي يحضرها تامر حسنى لجمهوره، منها : "عرض ألعاب نارية ضخم للفنان أحمد عصام، بالإضافة إلى الرقصات المختلفة التي سوف يقدمها مع الفرقة.

شروط حفل تامر حسني في العلمين:

ممنوع دخول المأكولات والمشروبات.

لا يوجد استرجاع أو استبدال للتذاكر.

غير مسموح بالدخول والخروج.

لن يُسمح بدخول الحفل بعد غلق الأبواب.

أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين

الفئة الأولى :80 ألف جنيه للتذكرة في الصالة للطاولة وسعتها 8 أفراد.

الفئة الثانية : 50 ألف جنيه للمنضدة المرتفعة وتستوعب 6 أفراد.

الفئة الثالثة : 850 جنيه

الفئة الرابعة : 600 جنيه للتذكرة العادية

مهرجان العلمين

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لنجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.