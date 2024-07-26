شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تشيد بمهرجان العلمين الجديدة: عمل رواج فني وثقافي وسياحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة إلهام شاهين بالدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، المقام حاليًا في مدينة العلمين الجديدة وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، معبرة عن سعادتها البالغة بحضورها بعض فعاليات المهرجان.

وقالت إلهام شاهين لـ ”الخليج 365” إن مهرجان العلمين الجديدة رائع وحفلاته ناجحة جدًا، وأشارت إلى أنها استمتعت للغاية بحضورها حفل الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الذي أقيم الجمعة الماضية خلال فعاليات المهرجان، موضحة: "الحفلة كانت عظيمة، وسعدت بوجود جمهور من كل الجنسيات والدول العربية، والكل كان مبسوط وبيشيد بالحفلة والأغاني".

وتابعت "شاهين" أن عرض مسرحيات لفنانين كبار مثل كريم عبد العزيز بجانب حفلات غنائية لكبار مطربين مصر والوطن العربي شيء رائع ورواج فني وثقافي، فضلاً أن المهرجان ساعد على وجود رواج سياحي كبير في مدينة العلمين الجديدة.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.