شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اختيار السيناريوهات بمسابقة مونودراما الصورة تنتهي من عملها والان مع تفاصيل الخبر

يعلن المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر عن انتهاء أعمال لجنة الاختيار الخاصة بمسابقة السيناريو "تحدي مونودراما الصورة"، والتي تكونت السيناريست محمود خليل، والمخرج سامى رافع والمخرج هيثم الشريف.

ومن المقرر أن يعلن المركز القومي للسينما قريبًا عن أسماء السيناريوهات الفائزة، ومن جانبه يقوم المركز بإنتاج الأعمال الفائزة جميعها أو بعضها في إطار خطته ووفق جدول زمني يحدده، ويقوم المركز بترشيح مخرج مناسب لكل عمل، وستعود ملكية الأفلام المنتجة للمركز وله وحده الحق في الاشتراك بها في المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية.

تنظيم عروض الأفلام، ويعتبر اشتراك المتسابقين موافقة منهم على شروط المسابقة، ومن المقرر أن يمنح كُتاب الأعمال الفائزة شهادات تقديرية، موضحا أن هذه المسابقة تأتى في إطار دعم المركز القومي للسينما للموهوبين المستقلين وتشجيعهم.