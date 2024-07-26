شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي بمهرجان المسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

كشفت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي للعمل الأول والتي أطلق عليها في الدورة السابعة عشرة اسم الدكتور الراحل علاء عبد العزيز، تكريمًا وتخليدًا لاسمه.

مهرجان المسرح المصري تتكون لجنة تحكيم مسابقة النص المسرحي في دورته لـ 17 من الكاتب الكبير أنور عبد المغيث "رئيساً "، وعضوية كل من: الكاتب شاذلي فرح عضوًا، الكاتب سامح عثمان عضوًا، ومقرر اللجنة خالد الطويلة، حيث تقدم لتلك للمسابقة (143) نصًا مسرحيًا، وستعلن اللجنة عن النصوص الفائزة خلال حفل الختام.

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم الثلاثاء 30 يوليو في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 17 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

