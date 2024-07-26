شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: مهرجان العلمين الجديدة يضاهي المهرجانات العالمية وبرنامج حفلاته مميز والان مع تفاصيل الخبر

قال أمير الغناء العربي هاني شاكر لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بمستوى تنظيم مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، مؤكدًا أن المهرجان يضاهي المهرجانات العالمية من حيث التنظيم والتحضيرات وحجم الفعاليات.

وأشار هاني شاكر إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تهتم بأدق التفاصيل وهو ما يمنح المهرجان قدرة على منافسة المهرجانات الكبري في العالم وأن أسبوع الماضي شهد العديد من الفعاليات المتميزة والمتنوعة ما بين الحفلات الغنائية والأنشطة الرياضية وغيرها.

وأكمل أمير الغناء هاني شاكر، أن مهرجان العلمين الجديدة يفاجئ الجمهور أيضًا بإضافة فعاليات متنوعة ومختلفة خاصة بتقديم حفلات خليجية لجمهور مدينة العلمين إضافة إلى أن المهرجان أثبت أنه لا ينفصل عن الواقع خاصة بموقفه الوطني تجاه أهلنا في فلسطين بتخصيص 60%من إيراداته لصالح إغاثة غزة وهو أمر ليس غريبًا أو بعيدًا من مصر وقياداتها السياسية.

وعبر النجم هاني شاكر عن سعادته باهتمام الشركة المتحدة بالطفل وتخصيص مهرجان نبتة للأطفال والذي يضم فعاليات متنوعة للطفل وهو أمر إيجابي ويساهم في تعزيز فكر الاطفال وتنمية ذكائهم.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.