شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تتغزل فى أماكن مصر السياحية بصور على البحر: مفيش أجمل منها والان مع تفاصيل الخبر

تغزلت النجمة إلهام شاهين في جمال وروعة الأماكن السياحية المصرية وتحديدًا بالمدن الساحلية بالتزامن مع موسم الصيف، حيث وثقت لحظات تواجدها في إحدى المدن الساحلية لقضاء الإجازة الصيفية ونشرت صورًا من الرحلة البحرية التي قامت بها على حسابها بموقع إنستجرام.



الهام شاهين تتغزل فى جمال مصر

وعلقت إلهام شاهين على الصور التي نشرتها: "الله على مصر وجمال مصر، لون بحرها التركواز مش موجود بهذا الصفاء إلا فى مصر، جمال وإبداع وروعه، ربنا سبحانه وتعالى أعطى لمصر كل أسباب الجمال، أجمل سياحه وأروع رحله تكون فى مصر، جو جميل وهواء عليل ومناظر بديعه، أنا لفيت العالم وبحب الجمال فى كل مكان فى الدنيا، بس مفيش أجمل من مصر، ماشاء الله، ربنا يحميها ويزيدها جمال.

يذكر أن النجمة إلهام شاهين حرصت على حضور حفل الفنانة ماجدة الرومي التى أقيمت الأسبوع الماضي ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وأعربت عن سعادتها الكبيرة بحضور الحفل والاستمتاع بأغاني ماجدة الرومي حيث كتبت عبر صفحتها على موقع "فيس بوك": "حضرت أجمل حفله بالعلمين للنجمة العربية المطربة الرائعة والصديقة الغالية ماجدة الرومى".

وفى اليوم التالى للحفل إصطحبت إلهام شاهين صديقها المطربة ماجدة الرومي فى رحلة بحرية فى الساحل الشمالى، برفقة الإعلامية لميس الحديدى، ونشرت إلهام الصور عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "رحلة بحرية جميلة بالساحل الشمالي مع نجمة نجوم الوطن العربي المطربة الرائعة ماجدة الرومى.. والإعلامية الكبيرة لميس الحديدى.. صديقاتى الرائعات.. ومع إخوتى إيناس وأمير شاهين.. أجمل صحبة فى أجمل مكان سياحى فى الساحل الشمالي المصرى.. وكلنا بنقول لماجدة نورتى بلدك مصر.. ومبروك نجاح حفلك بالعلمين والأصداء الرائعة من جمهورك الذى يحبك ويحترمك".

يذكر أن النجمة إلهام شاهين تم تكريمها مؤخراً فى حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الخمسين الذي أقيم بإحدى سينمات منطقة وسط البلد، ا، وقد عبرت عن سعادتها بهذا التكريم بالذات وكذلك بشعار المهرجان تحيا المقاومة لتحيا فلسطين وتمنت أن لا تأتي الدورة القادمة إلا وفلسطين حرة.



إلهام شاهين في رحلة بحرية



النجمة إلهام شاهين



النجمة إلهام شاهين



إلهام شاهين تدعو لقضاء الصيف فى مصر



إلهام شاهين على البحر



إلهام شاهين فى رحلة بحرية



إلهام شاهين من إجازتها الصيفية فى مصر