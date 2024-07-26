خاص| ليلى طاهر تكشف السر وراء شائعة وفاتها

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، خلال الساعات الماضية تريندات السوشيال ميديا، بعد انتشار أنباء عن وفاتها، ما جعل الفنانة القديرة تخرج عن صمتها لتنفي تلك الشائعات.

وأعربت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، عن انزعاجها من انتشار شائعات حول وفاتها، وتأثير تلك المعلومات المغلوطة على أقاربها وزملائها بالوسط الفنى.

وقالت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الخليج 365": " أنا بخير وحالتي الصحية جيدة، وصانعو شائعات حالات الوفاة في الوسط الفني أشخاص بلا ضمير ويفعلون ذلك من أجل كسب عدد المشاهدات وليس أكثر".

وأضافت: "شائعة وفاتي أثارت قلق أسرتي وأصدقائي في داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من نجوم الوسط الفني تواصلوا معي للاطمئنان على حالتي الصحية والتأكد من كذب تلك الشائعة منهم شريفة ماهر وميرفت أمين".

محطات في حياة ليلى طاهر

بدأت ليلى طاهر، حياة الشهرة مذيعة تلفزيونية مع بداية إرسال التليفزيون المصري عام 1960، حيث جمعتها لقاءات ومواقف عديدة بالمخرج التليفزيوني روبير صايغ، الذي كان من الرعيل الأول لمخرجي التليفزيون، حيث ساعدها وشجعها وأهلها حتى أصبحت مذيعة ناجحة لتقدم العديد من البرامج المهمة كان من أبرزها برنامج "مجلة التليفزيون"، الذي استمر تقديمه فترة طويلة.

اكتشفها المخرج رمسيس نجيب، ليختار لها اسم بطلة من بطلات روايات إحسان عبد القدوس فاختارت ليلى لحبها وعشقها الشديد للمطربة الراحلة ليلى مراد.

كانت بدايتها مع التلفزيون كمقدمة برامج منوعات، لكن عندما طلبت إدارة التلفزيون أن توظفها رفضت لأنها عادت إلى التمثيل.

وتعتبر فيلم "زوج في إجازة" مع الفنان القدير صلاح ذو الفقار من أهم أعمالها، والذي قد تم إنتاجه وعرضه في عام 1964، بالإضافة لأفلام الأيدي الناعمة والناصر صلاح الدين.

وشاركت مع الفنان القدير صلاح ذو الفقار، في أكثر من عشرين عمل فني وكونا معا ثنائيًا فنيًا رائعًا على مدى سنوات عديدة في المسرح والتلفزيون والسينما.

كما إنها عضوة في نادي الليونز وأحد مؤسسي "جمعية قلوب مصر"، التي تهتم بعمليات القلب المفتوح بالمجان للفقراء وغير القادرين ماديًا.