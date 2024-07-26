أحمد السقا أول الحضور في جنازة الفنان محمد نصر

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان أحمد السقا، على حضور جنازة الفنان محمد نصر بمسجد السيدة نفيسة، لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وكان رحل عن عالمنا، صباح اليوم، الجمعة، الفنان محمد نصر، عن عمر ناهز 55 عاماً.

أبنة محمد نصر تعلن وفاة والدها

أعلنت ابنته نادين، خبر الوفاة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله يارب إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمد نصر أغلى وأعظم إنسان وأغلى حاجة في حياتي أطيب قلب في الدنيا كلها وسندي وضهري يارب".

وتابعت: "الدفنة بمقابر التونسي في البساتين وصلاة الجنازة بإذن الله في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة، الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

من الفنان محمد نصر؟

الفنان محمد نصر من مواليد 7 ديسمبر 1969، شارك في عدة أعمال بأدوار ثانوية منها: "ابن القنصل، الممر، وفيلم على ومسلسل خيط حرير، وحقق شهرة بدوره في فيلم عندليب الدقي مع الفنان محمد هنيدي.