"تعب كثيرا".. المؤلف سمير النيل ينعى الفنان محمد نصر بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعي المؤلف والمنتج سمير النيل، صديقه الفنان محمد نصر الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ 55 عاما.

وكتب النيل، عبر حسابه على فيسبوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله، خبر مفجع رحيل الفنان والصديق العزيز محمد نصر، عرفته منذ عام ٢٠٠٩ ولم ننقطع عن التواصل مع بعضنا البعض من ساعتها، وبعد إصابته بالمتصلب المتعدد وعجزه عن الحركة ومضاعفات عدم الحركة لأكثر من خمس سنين، ظللت على تواصل معه وزيارات مستمرة له في منزله بمدينة نصر قبل نقل سكنه في الشهور الأخيرة إلى المقطم، وحتى وأنا في دبي كنا مستمرين في التواصل".

وتابع: "كان بيدعيلي كتير في عز آلامه، أسال الله له الرحمة والمغفرة وان يجعل تعبه ومعاناته كفارة له، فقد تعب كثيرا جدا.. قبل سفري إلى دبي بيوم اتفقت مع الأصدقاء شريف باهر وعلاء مرسي والمخرج أيمن مكرم على زيارته في منزله، وأخبرته ولمست فرحته الكبيرة بالزيارة ولكن شاءت إرادة الله أن ينتقل للرفيق الأعلى قبل عودتي".

وأضاف: "محمد نصر شارك في أعمال كثيرة مع محمد هنيدي وأحمد حلمي وأشرف عبدالباقي ومحمد سعد، وغيرهم في السينما والتلفزيون والمسرح..أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن، الفنان محمد نصر رصيده الفني ما يقرب من 65 عملا فنيا ما بين السينما والتليفزيون، ومنها فيلم "ابن القنصل"، فيلم "هربانة منها"، مسلسل "في ال لا لا لاند"، فيلم "الممر"، مسلسل "خيط حرير"، مسلسل "فيفا اطاطا"، فيلم "مطب صناعي"، فيلم "وش إجرام"، فيلم "ابن القنصل"، مسلسل "بخط الإيد".