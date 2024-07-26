10 معلومات عن الفنان محمد نصر بعد وفاته عن 55 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 26 يوليو 2024، الفنان محمد نصر عن عمر ناهز الـ 55 عاما. وأعلنت خبر وفاته، ابنته نادين عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمد نصر أغلى وأعظم إنسان وأغلى حاجة في حياتي أطيب قلب في الدنيا كلها وسندي وضهري يا رب.. الدفنة بمقابر التونسي في البساتين وصلاة الجنازة بإذن الله في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة.. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفر

ونستعرض لكم 10 معلومات عن الفنان محمد نصر في السطور التالية:

- اسمه محمد السيد نصر وشهرته محمد نصر.

- من مواليد 7 ديسمبر 1969.

- لديه ابن يدعى أحمد وابنة تدعى نيفين.

- أول أعماله كانت فيلم "يا أنا يا خالتي" عام 2005 مع النجم محمد هنيدي.

- كان يعاني من الإصابة بالمتصلب المتعدد الذي تسبب في عجزه عن الحركة ومضاعفات عدم الحركة لأكثر من خمس سنوات حتى وفاته.

- رصيده الفني 65 عملا فنيا ما بين السينما والتليفزيون.

- عمل مع النجوم محمد هنيدي ومحمد رمضان وأحمد حلمي والراحل محمود ياسين وأحمد السقا والراحل صلاح السعدني وميرفت أمين ومحمد سعد وياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم ومحمد عادل إمام وأحمد عز ومي عز الدين وأحمد رزق.

- آخر أعماله كان مسلسل"بخط الإيد" عام 2020.

- من أبرز أعماله السينمائية، أفلام "يا أنا يا خالتي" و "مطب صناعي" و "وش إجرام" و "عندليب الدقي" و "مفيش فايدة" و "طباخ الريس" و "سفاري" و "ابن القنصل" و "عسل أبيض" و "الممر".

- من أبرز أعماله التليفزيونية، "فكك مني" و "راجل وست ستات" و "راسين في الحلال" و "مجنون ليلى" و "ماما في القسم" و "طوق نجاة" و "حكايات وبنعيشها: كابتن عفت" و "أزمة سكر" و "9 جامعة الدول" و "الأخوة الأعداء" و "مدرسة الأحلام" و "فيفا أطاطا" و "هربانة منها" و "في ال لا لا لاند" و "خيط حرير" و "بخط الإيد".